الحوت: أطالب بتشكيل غرفة عمليات لحل أي مشاكل يواجهها الصَانّع

قال محمد امين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الصناعة والإنتاج تحولا من كونها أساس تقدم ونهضة الدول إلى مسار جديد أهم باعتبارها أمن قومي لأي دولة خاصةً بعد أزمة كورونا وما نتج عنها من شلل تام لسلاسل الإمداد والاغلاق.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بحضور وزيرة التجارة والصناعة، تحت عنوان "الصناعة والتصدير.. ثنائية النمو والتنمية".

وطالب الحوت بسرعة تشكيل غرفة عمليات بمثابة لجنة إدارة الازمات مكونة من الوزارة وممثل لمجلس الوزراء واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ويكون لهذه اللجنة صلاحيات لمتابعة وحل اي مشاكل يواجهها الصَانّع مع أي جهة حكومية مثل التراخيص أو التنمية الصناعية وغيرها حتى نُسهِل على القطاع الخاص ونَرفَعَ عِبءَ المَشاكل المتعلقة بالبيروقراطية .

وأوضح أن مصر من أقل الدول تأثُرًا بالأزمة واستطاعت بمرونةٍ وصلابةٍ.