جماهير الزمالك تهاجم ثنائي الفريق من جديد

شنت جماهير نادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هجوماً حادا على ثنائي الفريق محمد أبوجبل حارس المرمى ومحمود علاء قلب الدفاع.

الزمالك كان قد أعلن عبر رئيسه مرتضى منصور، عدم التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وكان من بينهم أبوجبل، بالإضافة إلى تغريم علاء مالياً بسبب اشتباكه مع الجماهير عقب مباراة الوداد في دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الزمالك من الوداد 1-0 في القاهرة ليتجمد رصيده عند نقطتين بالمركز الثالث في مجموعته، وفقد فرصة التأهل رسمياً بفوز بترو أتلتيكو على ساجاردا في الديربي الأنجولي.

وعبر "تويتر" دشن مغردون هاشتاج يحمل عنوان "تسريح علاء وأبوجبل"، ومن خلاله هاجم جمهور الزمالك ثنائي الفريق مطالبين برحيلهما.

ورغم اعتذار علاء عما بدر منه تجاه بعض الجماهير التي انهالت عليه بالسباب، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للصفح عنه، حيث طالب مشجعون برحيلهم عن النادي.