محكمة باكستانية تعلق مذكرة توقيف بحق عمران خان

أصدر قاضٍ بإحدى محاكم العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم الثلاثاء، قرارا يحول دون اعتقال الشرطة رئيس الوزراء السابق عمران خان حتى 16 مارس الجاري، في إطار التحقيق بشكوى ضده أمام محكمة أقل درجة لتهديده قاضِ آخر.

ويأتي هذا بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، عبر الهاتف عن انتصار حسين بانجوثا محامي خان.

ويشار إلى أن محكمة أخرى قضت بإصدار أوامر اعتقال ضد خان، زعيم المعارضة ورئيس حزب "حركة إنصاف الباكستانية"؛ ليمثل أمام قاض في 29 مارس.

وهناك مذكرة توقيف ثانية لا تزال معلقة ضد عمران خان.

وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنكزيب، في لاهور أمس الأول الأحد، إن عمران خان يرغب في إحداث اضطرابات وعدم استقرار من أجل تحقيق أجندته، معتبرة أنه ليس له علاقة باقتصاد البلاد أو تقدمها.

وأضافت أن نواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء 3 مرات، كان يمثل أمام المحاكم في القضايا المسجلة ضده وكان دائما يحترم القضاء.

وأشارت الوزيرة، إلى أن شريف لم يتحدث مطلقا عن إحداث فوضى في البلاد، موضحا أن القادة الآخرين في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية كانوا يمثلون دائما أمام المحاكم ولم يستغلوا العاملين والاتباع من أجل السياسة.

وذكرت أورنكزيب، أنه في أي وقت تستدعي فيه المحاكم عمران خان، يستخدم أساليب متنوعة لتجنب المثول أمامها، والإضرار بالقضاء والنظام.