شفيونتك تفوز على أندريسكو بشق الأنفس في إنديان ويلز

تأهلت البولندية إيجا شفيونتك، المصنفة الأولى عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، لثمن نهائي بطولة إنديان ويلز، بعد معاناة أمام الكندية بيانكا أندريسكو في ثالث أدوار البطولة الأمريكية.

واحتاجت المرشحة الأولى للقب والمتوجة ب8 بطولات العام الماضي، من بينها رولان جاروس وأمريكا المفتوحة، لساعتين و7 دقائق للفوز على بطلة أمريكا المفتوحة في 2019، بنتيجة 6-3 و7-6 (7-1).

وبذلك، تأهلت شفيونتك لثمن نهائي البطولة حيث ستواصل رحلة دفاعها عن اللقب أمام البريطانية إيما رادوكانو، المصنفة ال77 عالميا التي أطاحت بالبرازيلية بياتريس حداد مايا، المرشحة ال13 للقب، بواقع 6-1 و2-6 و6-4.