تنطلق غدا الأربعاء، فعاليات مؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر الأول لشباب التكنولوجيين 2023، "T.T.U.C.Y.T"، والذي يستمر على مدار يومين 15-16 مارس الجاري، ويمثل فرصة للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وكذلك الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات في مجال التقدم التكنولوجي، لدعم عملية الإبداع والابتكار.



وأوضح الدكتور عادل زين، رئيس الجامعة، أن الدورة الأولى للمؤتمر ستشهد مشاركة 6 جامعات وهيئات أكاديمية مختلفة، وهي جامعات برج العرب التكنولوجية، الفيوم، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، والأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري فرع أسوان وممثلين عن منظمة اليونيدو، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.



وأضاف زين، أن المؤتمر يشتمل على 7 جلسات نقاشية ومحاضرات، يشارك فيها 11 متحدثا، من مختلف الجامعات والهيئات والمؤسسات المشاركة في فعاليات المؤتمر، كما يقام على هامش المؤتمر، معرضا لمشروعات طلاب الجامعة، يضم أكثر من 100 عمل ما بين أعمال فنية خشبية لبرنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، و36 ملصقا، ونماذج مشروعات أغذية لطلاب قسم التصنيع الغذائي، بالإضافة لمعرض فني مشترك لطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر وطلاب جامعة طيبة التكنولوجية.



وأشار إلى أن الجامعة أنهت استعداداتها لانطلاق فعاليات المؤتمر، الذي يهدف إلى تقديم أفكار إبداعية لمشروعات بحثية تطبيقية يمكن أن يتم احتضانها ودعمها من قبل الجامعة، لتصبح منتجًا أو خدمة يمكن تسويقها محليًا أو إقليميًا، كما يستهدف المؤتمر أن يصبح مركزًا للإلهام والابتكار والأفكار الجديدة بين شباب التكنولوجيين والطلاب في الجامعات التكنولوجية من خلال روح المشاركة في حل مشكلات المجتمع، وتشجيع المُبدعين على تحويل الأفكار المُبتكرة والاختراعات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.