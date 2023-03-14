توقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، انتهاء جائحة كورونا خلال العام الحالي 2023.

وقال في كلمة ألقاها، عقب تكريمه في جامعة ميشجان الأمريكية، إنه واثق أن جائحة كورونا ستنتهي هذا العام، وهو ما سيؤدي إلى التخلي عن أنظمة الطوارئ الدولية التي فُرضت لمكافحة الوباء.

وأضاف: «واثق بأن في مرحلة ما خلال هذا العام، سنكون قادرين على القول إن كورونا انتهت كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا وانتهت كجائحة».

جاءت تصريحات جيبريسوس بالتزامن مع مرور 3 سنوات على تفشي فيروس كورونا حول العالم، والذي تسبب في ملايين الوفيات والإصابات.

وأشار خلال كلمته التي نشرت عبر تويتر، إلى أنه في11 مارس 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية لأول مرة أن التفشي العالمي لفيروس كورونا، يمكن وصفه بأنه جائحة، واصفا تلك اللحظة بأنها كانت "بالغة الأهمية، ولفتت انتباه وسائل الإعلام العالمية.

في المقابل، نوه جيبريسوس بأن العالم يعيش حاليا وقتا أفضل بكثير، مقارنة بالفترات السابقة للوباء.

وتابع: «للمرة الأولى أصبح العدد الأسبوعي للوفيات المبلغ عنها أقل مما كان عليه عندما استخدمت منظمة الصحة العالمية لأول مرة كلمة جائحة" للإشارة إلى انتشار الفيروس».