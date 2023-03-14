البرلمان الليتواني يصنف فاجنر الروسية «منظمة إرهابية»

صوت البرلمان الليتواني بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على تصنيف مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة "منظمة إرهابية"، متهماً المجموعة بارتكاب "جرائم عدوانية ممنهجة وخطيرة" في أوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، أمس الاثنين، إن الوضع حول مدينة باخموت المحاصرة، والمستمر منذ أسابيع، لا يزال صعبا، فيما يحاول مقاتلو فاجنر اختراق خطوط الدفاع الأوكرانية.

وقال سيرسكي، بحسب بيان عسكري أوكراني، إن مجموعة المرتزقة الروسية "فاجنر": "تهاجم من عدة اتجاهات وتحاول اختراق دفاعات قواتنا والتقدم إلى وسط المدينة".

وكان سيرسكي يتحدث عن قوة المرتزقة الروسية بقيادة يفجيني بريجوجين.

وقال سيرسكي إن الوحدات الأوكرانية ألحقت: "خسائر جسيمة" بالعدو بالمدفعية والدبابات، وإن الدفاع عن القلعة مستمر".

وفقا للمراقبين العسكريين الأوكرانيين، كسبت الوحدات الروسية أرضا بشكل رئيسي شمال وشمال شرق باخموت، فيما أفادت تقارير صباح أمس الاثنين، عن قتال حول عدة مناطق شمال المدينة.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع البريطانية في تقديرات صدرت أمس الاثنين، إن مجموعة "فاجنر" يمكن أن تواجه صعوبات في الحرب في أوكرانيا لقلة تجنيد سجناء جدد.

وأوضحت الوزارة في لندن في سلسلة من التغريدات، أن موسكو حرمت بريجوزين من فرصة تجنيد المرتزقة في السجون.