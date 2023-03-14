 أوكرانيا: نحتاج إلى 17 مليار دولار العام الجاري لإعادة الأعمار - بوابة الشروق
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أوكرانيا: نحتاج إلى 17 مليار دولار العام الجاري لإعادة الأعمار

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 7:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 7:13 م

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، إن بلاده في حاجة إلى 17 مليار دولار لإعادة الإعمار هذا العام.

وأضاف شميهال في اجتماع للحكومة -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- "ستكون هناك أربعة مجالات رئيسية لإعادة الإعمار هذا العام: الطاقة والإسكان وإزالة الألغام والبنية التحتية الحيوية. ونخطط لتكثيف صيغة رامشتاين المالية لتحديد مصادر تمويل مشاريع إعادة الإعمار. ولهذا، وفقًا للتقديرات الأولية،نحتاج إلى 17 مليار دولار هذا العام وحده".

وتجري أوكرانيا والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشكل مشترك المرحلة الثانية من تقييم الأضرار واحتياجات التعافي الآن. كما تعمل الحكومة على تنفيذ نظام رقمي تحليلي ومعلوماتي موحد لإدارة عملية إعادة الإعمار.

وخلص بالقول: "في الوقت الحالي، نحن بصدد الانتهاء من سجل الدولة للممتلكات المتضررة والمدمرة. وبالتوازي مع ذلك، نطلق برنامج تعويض عن المساكن المتضررة والمدمرة".


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