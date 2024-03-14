اشتية يدعو إيطاليا للاعتراف بدولة فلسطين ودعم العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

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دعا رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد اشتية، البرلمان الإيطالي إلى قيادة جهد نحو اعتراف ايطاليا بالدولة الفلسطينية، ودعم عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة، ومقاطعة الاستعمار والمستعمرين.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، وفدا من البرلمان الإيطالي برئاسة وزير الدفاع السابق لورينزو غويريني، حيث وضعه بصورة تداعيات عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الوقف الفوري للعدوان وحرب الإبادة على شعبنا، وفتح المعابر إلى قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة الكهرباء والمياه.

وأضاف اشتية أن "إسرائيل عبر الدمار والقتل والتجويع تعمل على جعل الحياة مستحيلة في غزة بهدف تهجير الناس ضمن غطاء الهجرة الطوعية".

وتابع أن "وقف العدوان بحاجة لموقف دولي قوي، وأن غزة بعد العدوان بحاجة لجهد أكبر لتنفيذ خطة شاملة تغطي احتياجات الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي".