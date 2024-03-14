استئناف الإنتاج في مصنع فورد بألمانيا بعد توقف إضراب موظفي شركات التوريد

استؤنف الإنتاج في مصنع شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات بغرب ألمانيا اليوم الخميس، عقب العودة المؤقتة للموظفين بالعديد من شركات التوريد بمدينة سارلويس على الحدود الفرنسية.

وقالت متحدثة باسم فورد في كولونيا: "يمكنني أن أؤكد أن الإنتاج كان متوقفا حتى أمس، وأن خط الإنتاج بدأ يعمل مجددا منذ هذا الصباح".

وبعد أربعة أيام من الإضراب، دعا الفرع المحلي من نقابة أي جي ميتال نحو 500 موظف من أربع شركات توريد في المجمع الصناعي في سارلويس إلى استئناف العمل مؤقتا صباح اليوم.

وأعلنت النقابة أن سبب التوقف يرجع إلى أن الشركات المضربة تحركت والمفاوضات استؤنفت. وكان قد تم تحديد مهلة نهائية أقصاها الأحد المقبل للتوصل إلى "نتائج نهائية في المفاوضات" وإلا قد يستمر الإضراب.

ويحتاج مصنع فورد لقطع الغيار المصنعة من قبل شركات التوريد لعمليات انتاجها.