هل يُسمح لمرضى القلب والسكري بالصيام؟

يعاني كثير من مرضى ضغط الدم المرتفع ومرضى القلب من بعض المشكلات خلال صيام شهر رمضان.

ويقول خبراء جمعية القلب الأمريكية، إنه يمكن صيام شهر رمضان بطريقة تعزز الصحة، ولكن يجب على الصائم أيضًا أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة.

وأكد الدكتور بابار بصير، طبيب القلب التداخلي في مركز هنري فورد الصحي في ديترويت، حيث يعمل مديراً لبرنامج دعم الدورة الدموية الميكانيكية الحادة: "لقد ثبت تاريخياً مراراً وتكراراً أن الصيام آمن للغاية بالنسبة لمعظم الناس".

وأوضح أن صيام رمضان هو نوع من الصيام المتقطع، وهو مفيد لفقدان الدهون دون فقدان العضلات، مشيرا إلى أن الصيام يمكن أن يحسن مستويات الأنسولين ويعزز هرمون النمو البشري الذي يساعد على حرق الدهون.

- الصيام يخفض ضغط الدم

في عام 2021، ربطت دراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية بين صيام رمضان وانخفاض ضغط الدم.

وقال بصير، إن هذا لا يعني أن الصيام متاح للجميع، ويستثنى أصحاب الأمراض المزمنة من الذين استثناهم القرآن من صيام رمضان، مؤكدا أن ذلك يشمل الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول والذين يحتاجون إلى تناول السكر بانتظام.

- هل يُسمح لمرضى السكر بالصيام؟

وقدمت الدكتورة منال الفاكهاني، أخصائية تغذية وأستاذة تدريس مساعدة في علوم التغذية في جامعة ولاية بنسلفانيا، نصائح لمرضى السكري حول الصيام، قائلة، إن البعض يجد طرقًا للصيام، "لكن نصيحتي في النهاية هي أنه يجب على الشخص دائمًا استشارة طبيبه الخاص".

وأضافت نظيمة قريشي، أخصائية تغذية مسجلة في جامعة تورونتو، أن صيام رمضان قد يكون أكثر تحديًا من الأنواع الأخرى من الصيام المتقطع، متابعة أن أحد الاختلافات الكبيرة هو أن صيام رمضان يتطلب الامتناع عن الماء والمشروبات الأخرى.

وتابعت قريشي، التي تشارك في إدارة شركة استشارية تهدف إلى تقديم نصائح صحية مصممة حسب الثقافة للمسلمين: "أن صيام رمضان يعد صياما جافا والفرق الكبير بينه وبني الصيام المتقطع هو أن غالبية ساعات الصيام الجاف تكون خلال ساعات الاستيقاظ، بينما في الصيام المتقطع تتداخل معظم ساعات الصيام مع النوم مما يجعل الأمر أسهل بكثير".

- هل يسمح لمرضى القلب بالصيام؟