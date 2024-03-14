ناجلسمان يرغب في حسم موقفه قبل انطلاق أمم أوروبا 2024

أبدى جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، رغبته في حسم مستقبله التدريبي ،وذلك قبل انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا 2024 والتي ستقام في بلاده .

كان قد تم تعيين ناجلسمان / 36 عاما/ كمدرب للمنتخب الألماني خلفا لهانزي فليك في سبتمبر الماضي في عقد قصير يمتد حتى نهاية البطولة التي ستقام بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

ومن المعروف أن ناجلسمان يرغب في العودة لتدريب الأندية، بعدما كانت له تجارب مع هوفنهايم ولايبزج وبايرن ميونخ، وذلك من أجل التعامل يوميا مع اللاعبين مجددا.

وبغض النظر عن وضع الفريق، يرغب الاتحاد الألماني لكرة القدم في الانتظار للتعرف على مصير المنتخب في أمم أوروبا.

وقال ناجلسمان في حديث مع الصحفيين: "إذا تلقيت عرضا تدريبيا قبل البطولة، وكان ذلك مناسبا لي وكنت سعيدا وأشعر بالراحة وأجد نفسي به، سيكون هناك احتمالية كبيرة لتوقيع العقد قبل انطلاق أمم أوروبا.

وأضاف: "لا أشعر بأي ضغط".

وتابع مدرب ألمانيا: "هناك احتمال بحدوث شيء قبل انطلاق أم أوروبا، لكن الأمور مستقرة الآن، هناك احتمال أيضا بعدم حدوث شيء قبل البطولة، هذا هو الحال وأنا لا أكذب شأن ذلك".

وأوضح :"من الطبيعي أن أحاول النظر إلى المستقبل وتدبير أموري ، أعتقد أن الجميع لديه تلك الرغبة، وفي الوقت الحالي لا يوجد شيء جديد".

وتحدث ناجلسمان قبل الإعلان عن قائمة الفريق للمباريات الودية المقبلة أمام فرنسا وهولندا، والتي شهدت استدعاء ستة وجوه جديدة للفريق .

وفاز ناجلسمان في أول مباراة له كمدرب للمنتخب الألماني على حساب منتخب أمريكا، لكنه تعادل بعد ذلك مع المكسيك ثم خسر أمام تركيا والنمسا.