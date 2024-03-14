روسيا: تجدد القتال في منطقة بيلجورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت روسيا، بتجدد القتال في منطقة بيلجوود القريبة من الحدود مع أوكرانيا اليوم الخميس.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو، إن الجنود الأوكرانيين حاولوا دخول منطقة بيلجورود الروسية، ولكن الجنود الروس قاموا بصد الهجوم.

وقال الكرملين، إن ما يصل إلى 195 جنديا قتلوا وتم تدمير 5 دبابات وأربع مركبات مصفحة، وهي المعلومات التي لم يتسن التأكد منها بصورة مستقلة.

وأفاد المدونون العسكريون الروس بوقوع قتال، وليس فقط في بيلجورود، ولكن أيضا في منطقة كورسك المجاورة.

ومن ناحية أخرى، أشارت وسائل إعلام روسية مستقلة، إلى بيانات جماعتي فيلق المتطوعين الروس وفيلق الحرية الروسي اللتين أعلنتا شن هجمات على بيلجورود وكورسك وبريانسك على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الخميس.

وعلى الرغم من أن الجماعتين تقاتلان بجانب أوكرانيا، فإنهما يتألفان من مواطنين روس.

وبعد فترة قصيرة من صدور أحدث التقارير من الجماعتين المسلحتين، أفاد سكان بيلجورود بوقوع انفجارات صباح اليوم.

وأشارت وزارة الدفاع وفياتشيسلاف جلادكوف حاكم بيلجورود بوقوع هجمات بطائرات درون والصواريخ، وأنه تم صدها.