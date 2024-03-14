رفض حزب ليكود الإسرائيلي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، دعوة زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وقال الحزب إن إسرائيل "ليست جمهورية موز" وإن سياسة نتنياهو تحظى بتأييد عام كبير، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف حزب نتنياهو، خلال بيان، أنه "خلافا لكلمات شومر، فإن الجمهور الإسرائيلي يؤيد الانتصار المبين على حماس" ويرفض أي إملاء دولي لإقامة دولة فلسطينية ويعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، على حد تعبيره.

وأوضح البيان أنه "من المتوقع أن يحترم السيناتور شومر حكومة إسرائيل المنتخبة وألا يقوضها. هذا صحيح دائما، بل وأكثر من ذلك في زمن الحرب"، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، انتقد زعيم الأغلبية الديمقراطية حكومة نتنياهو ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في خطاب في مجلس الشيوخ حول الحرب بين إسرائيل وحماس.

ووصف شومر نتنياهو بـ"عقبة كبيرة أمام السلام" في المنطقة؛ بسبب "خضوعه في كثير من الأحيان لمطالب (اليمينيين) المتطرفين (في إشارة إلى الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير)".

وأكد شومر أن "رفض إسرائيل لحل الدولتين خطأ فادح.. لأنه الحل الوحيد الواقعي والمستدام"، مشدداً على أنه على تل أبيب أن تجري "تصحيحات كبيرة في المسار" لتحقيق سلام دائم مع الفلسطينيين.