الحوثي: غارة أمريكية بريطانية على مطار الحديدة غربي اليمن

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارة على مطار الحديدة الدولي غربي البلاد.

وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، عبر منصة "تليجرام" بأن "العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارة على مطار الحديدة الدولي"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

ولم تذكر القناة أي تفاصيل بشأن نتائج هذا الاستهداف، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الأمريكي أو البريطاني.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت جماعة الحوثي أن "الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 4 غارات على منطقة الجاح، بمديرية بيت الفقيه، التابعة لمحافظة الحديدة" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

وصباح الخميس، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إنها دمّرت، أمس الأربعاء، 4 طائرات بدون طيار وصاروخ أرض-جو للحوثيين، بعد أن أطلقت الجماعة صاروخا باليستيا في خليج عدن "دون أن يُصيب أي سفينة".

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.