وزير الخارجية الأردني يحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة

حذّر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم، من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستعر ورفض إسرائيل إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى أكثر من 2.3 مليون فلسطيني يواجهون المجاعة في القطاع.

وأكد الصفدي، خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) فيليب لازاريني، ومع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، أن منع إسرائيل دخول الدواء والغذاء إلى غزة جريمة حرب لا يزل رد فعل المجتمع الدولي عليها عاجزاً.

وقال، إن إسرائيل تستعمل الغذاء والدواء سلاحاً ضد الفلسطينيين في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يواجهه صمت دولي لا يمكن قبوله ويقوض صدقية القانون الدولي، مؤكدا أن الأردن سيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة عبر كل السبل الممكنة بما في ذلك الإنزالات الجوية كوسيلة استثنائية في مواجهة ظروف غير إنسانية تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

واتفق الصفدي والمسؤولَيْن الأمميَّيْن على أن لا بديل عن فتح كل نقاط المعابر البرية أمام المساعدات سبيلاً لتلبية احتياجات مجتمع كامل دمرته إسرائيل، وأن كل وسائل إدخال المساعدات الأخرى غير كافية.

وقال، إن إسرائيل تتحدى القانون الدولي والمجتمع الدولي بإجراءاتها المستهدفة تجويع الفلسطينيين والتي أوجدت كارثة إنسانية غير مسبوقة يكون خلالها الأطفال عطشا وجوعا.

وحذر الصفدي من تبعات استمرار فشل المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، بما في ذلك تعطيل عمل المنظمات الدولية ومنع توزيع القليل من المساعدات التي تدخل غزة.

وأكد أنه لا يمكن الاستغناء عن دور "الأونروا" أو استبداله، مشددا على أن لا جهة أخرى قادرة على القيام بالدور الذي تقوم به الوكالة في غزة.

كما شدد الصفدي على ضرورة دعم الوكالة، مثمنا رجوع بعض الدول عن قرارها تجميد مساعداتها لـ "الاونروا"بعد الاتهامات التي وجهت لعدد قليل من طاقم الوكالة.

كما أكد الصفدي خلال اجتماعه مع سيغريد كاغ أن المملكة تدعم مهمتها بالمطلق.

إلى ذلك، استقبل الصفدي أيضاً رئيسة مجموعة المراجعة المستقلة لتقييم أداء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كاثرين كولونا، مؤكدا دعم الأردن لمهمة اللجنة وشكر رئيستها على الجهد الكبير الذي تبذله.