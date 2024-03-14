كييف: نرفض الانتخابات الروسية في الأراضي الأوكرانية المحتلة



أعلنت كييف، اليوم الخميس، رفضها إجراء انتخابات الرئاسة الروسية على الأراضي الأوكرانية "المحتلة مؤقتا"، مؤكدة أن تنظيمها "غير قانوني".

وأشارت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان، إلى تحضيرات تنظيم الانتخابات الروسية في أراض أوكرانية ضمتها موسكو بشكل غير قانوني، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية الروسية اعتبارا من الجمعة وتختتم الأحد، بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير عام 2022.

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن إجراء روسيا انتخابات الرئاسة في مناطق دونيتسك ولوهانسك وزاباروجيا وخيرسون وشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول "غير قانوني".

وشدد البيان على أن "إجبار ملايين المواطنين الأوكرانيين القاطنين في الأراضي المحتلة مؤقتا أو الموجودين قسرا على الأراضي الروسية على المشاركة في ما يسمى بالانتخابات، غير قانوني أيضا".

وأضاف: "إلى جانب عدم وجود أي دلائل على امتثال الحملة الانتخابية في روسيا الاتحادية للمبادئ الديمقراطية والمعايير الانتخابية المقبولة عالميا، وقيام السلطات الروسية بالقضاء على المعارضين، فثمة شكوك حول حياد وشرعية نتائج هذه بالانتخابات المزعومة".

ودعا البيان "الأوكرانيين القاطنين في الأراضي المحتلة مؤقتا أو الموجودين قسريا على الأراضي الروسية إلى عدم المشاركة" بتلك الانتخابات.

وأكدت الوزارة أن أوكرانيا دعت الدول الأجنبية والمنظمات الدولية إلى عدم إرسال مراقبين دوليين للانتخابات التي ينظمها الكرملين، خاصة إلى أراضي أوكرانيا ذات السيادة، وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات.

وحذر البيان منتهكي القوانين الأوكرانية بالخضوع للمساءلة القانونية.

ويوجد صناديق اقتراع في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وفي مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية التي ضمتها موسكو عام 2022.

وفي 30 سبتمبر عام 2022، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضم المناطق الأوكرانية الأربعة، وسط رفض وتنديد واسعين من الغرب.