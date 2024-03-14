علي جمعة يتحدث عن أسباب خلق الله للإنسان

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، عن أسئلة الأطفال حول سبب خلق الله للإنسان وماهية العرش.

وبسؤاله خلال تقديمه لبرنامج «نور الدين»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس: «ليه ربنا خلقنا؟»، أجاب: «وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، الله خلق عوالم كثيرة مثلنا من أجل أن نعبده، ولكن كل عالم من العوالم يعبد الله بالطريقة التي أُمر بها».

وقال إن «الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون»، منوهًا أن «الله ميّز البشر بالعقل والاختيار، فمنهم من يستقيم ومنهم من لا يستقيم».

وتوجه طفل بسؤال إلى «جمعة» حول ماهية العرش، ليوضح عضو هيئة كبار العلماء: «أنا شخصيا مشفتوش، وفي الشريعة مقالوش لنا إيه المادة اللي معمول منها العرش، من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو الزمرد أو الجواهر أو اللؤلؤ، لكنه معمول بطريقة مبهرة، وأول ما تشوفه تشعر أنك قدام حاجة عظيمة جدًا وكبيرة أوي وفخمة جدًا».

وأوضح سبب خلق العرش، بقوله: «ربنا رسم الدنيا على وضع معين، إن في عوالم، عالم منهم الأرض اللي إحنا فيها، وحواليه مجرة بها مجموعة ضخمة جدًا من الكواكب، الأرض بتلف والشمس بتلف، وحواليها 11 كوكبًا منطلقة في الفضاء».

واستطرد: «ربنا خلق العرش زي الكعبة، لما نروح نحج ونعتمر بنلف حوالين الكعبة تشبها بالملائكة التي تلف حول العرش والكون الذي يدور حول العرش، العرش مخلوق عظيم مبهر لما نعرف شأنه نسجد لله رب العالمين».