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غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

د ب أ
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 3:45 م | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 3:45 م

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الخميس، عددا من الغارات استهدفت مناطق متعددة في جنوب لبنان.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة "الناقورة" الحدودية في جنوب لبنان وأطلق صاروخين، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

واستهدفت الغارة، منزلا في داخل بلدة "الناقورة" وتوجهت فرق الإسعاف لتفقد المكان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة "حامول" في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، غارة جوية استهدفت خراج بلدة "كونين" في جنوب لبنان على دفعتين، وألقت عددا من الصواريخ على المنطقة المستهدفة، بحسب الوكالة.

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان، وصولاً إلى مشارف مدينة "صور" الجنوبية.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة  للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏

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