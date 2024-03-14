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وافقت الشركات الكبرى في اليابان مثل تويوتا موتور ونيبون ستيل وهوندا موتور على زيادة أجور العمال الدائمين بنسبة 5.91% في المتوسط في خطوة قد تدفع البنك المركزي الياباني للتخلي عن سعر الفائدة السلبية القائم منذ 2016.

جاء الاتفاق على الزيادة الأخيرة في الأجور في ختام جولة المفاوضات السنوية الجماعية للنقابات العمالية.

ووافقت تويوتا على زيادة الراتب الشهري بمقدار 28440 ين بما يعادل 193 دولارا وهي أكبر زيادة للأجور في الشركة منذ 1999.

وافقت شركة الصلب نيبون ستيل على زيادة الأجور بنسبة 11.8% في حين زادت الأجور في هوندا بنسبة 5.6%، وزادت الأجور في شركات جابان أيرلاينز وأجينوموتو بنسبة 6% في المتوسط.

ومن ناحيته، أعلن اتحاد نقابات عمال الصناعة الياباني يو.أيه زينسن الذي يمثل الشركات العاملة في المجالات الصناعية مثل المنسوجات والأدوية على زيادة الأجور للعمال الدائمين في القطاع بنسبة 5.91% في المتوسط اعتبارا من اليوم.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن اتحاد يو.أيه زينسن يمثل نقابات العمال في شركات مثل توراي إنداستريز وأساهي كاسي وتاكيدا فارما وتاكاشيمايا.