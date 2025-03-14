حريق بطائرة أمريكية يُجبر الركاب على الإخلاء

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اندلع حريق بطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، إثر هبوطها اضطراريا، مساء الخميس، بمطار دنفر الدولي في ولاية كولورادو الأمريكية، ما أدى إلى إخلاء ركابها.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بإخلاء الركاب باستخدام المنزلقات، فيما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها ستحقق في الحادث.

وفي مقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر تصاعد الدخان من الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية "أميركان إيرلاينز"، بحسب وكالة الأناضول للأنب.

وذكرت وسائل الإعلام أن الطائرة هبطت بشكل اضطراري بسبب اهتزازات في المحركات قبل أنّ يتصاعد الدخان من أجنحة الطائرة.

والشهر الماضي، هبطت تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" اضطراريا في "مطار دنفر الدولي" بولاية كولورادو، بعد تعرض محركها الأيمن لعطل وانفجاره منتصف الرحلة.

وتمكنت الطائرة من الهبوط بسلام دون أية إصابات لركابها وطاقمها البالغ 241.