لجنة رقابية تطالب ألمانيا بكشف معلوماتها عن منشأ كورونا

طالبت لجنة الإشراف على أداء الأجهزة الاستخباراتية في البرلمان الألماني (بوندستاج) الحكومة الألمانية بمشاركة معلوماتها بشأن منشأ جائحة كورونا مع الرأي العام.

وجاء في بيان وافقت عليه اللجنة بعد اجتماعها مساء أمس الخميس: "ترحب اللجنة على نحو صريح بالاهتمام بالاستجلاء وبعملية التحقيق في حد ذاتها"، مضيفة في المقابل أنها تتوقع من الحكومة الألمانية أن تبلغ الرأي العام بذلك عقب الانتهاء الوشيك من التحقيقات على أقصى تقدير.

وبحسب تقارير إعلامية وردت هذا الأسبوع، طلب ديوان المستشارية من علماء فحص قرائن من وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) بشأن الادعاء بأن الفيروس نشأ في مختبر في مدينة ووهان بوسط الصين. وبحسب صحيفة "نويه زيورخر تسايتونج"، فإن وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية لديها دلائل معقولة على ما يسمى بفرضية المختبر. وبحسب التقارير، أوكل للجنة خبراء التحقق من هذه الدلائل خلال اجتماعات عقدت في الأشهر الأخيرة.

كما أفادت صحيفتا "زود دويتشه تسايتونج" و"تسايت" بنتائج استقصائية مماثلة. وبحسب فرضية المختبر، فإن فيروس "سارس-كوف-2" نشأ في مختبر بيولوجي صيني، وهو معهد ووهان لعلم الفيروسات، حيث تُجرى أبحاث على فيروسات كورونا، من بين أمور أخرى. وتذهب الفرضية الثانية إلى أن الفيروس - مثل وباء سارس في عامي 2002/2003 - ذو منشأ طبيعي.

وقال عالم الفيروسات في برلين كريستيان دروستن إنه على الرغم من إعجابه بالملخص الذي قدمته وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية للنتائج، فإن بيانات المصدر لم تكن متاحة للمجتمع العلمي، وأضاف: "لا يمكنني لذلك إصدار حكم علمي لعدم الوصول إلى البيانات"، موضحا في المقابل أنه استنادا إلى المعلومات المتاحة للعامة حتى الآن، هناك احتمال كبير بشكل واضح أن يكون منشأ الفيروس طبيعي.

وأعلنت اللجنة البرلمانية المسؤولة عن الإشراف على أجهزة الاستخبارات أنها أحيطت علما بالتقارير الإعلامية. وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة الألمانية وصفت خلال الجلسة الحقائق بشكل مختلف في بعض النواحي عما تداولته هذه التقارير، مضيفة في المقابل أنه كان ينبغي للحكومة أن تبلغ لجنة الإشراف بصورة مبكرة بالفرضيات المتعلقة بمنشأ الجائحة والتي كانت وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية تحقق فيها وتستوضحها.