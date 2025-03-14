 انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يناير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في يناير


نشر في: الجمعة 14 مارس 2025 - 9:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 مارس 2025 - 9:56 ص

انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع مطلع عام 2025، مما فرض ضغوطا جديدة على الحكومة العمالية في البلاد بسبب غياب الزخم الاقتصادي منذ توليها السلطة الصيف الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 1ر0% في يناير، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم يتوقعون أن يحقق نموا بنسبة 1ر0%.

ورغم أن الخبراء يتوقعون أن يحقق الاقتصاد البريطاني معدلات نمو ثابتة هذا العام، تتزايد المخاطر بشان الآفاق الاقتصادية بسبب تبعات الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وتسود الآمال في أن تساعد الخطط البريطانية في زيادة الانفاق على مشروعات البنية التحتية في تعزيز النمو، بحسب وكالة بلومبرج.
 

 
 


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