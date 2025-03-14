أسينسيو ينضم لقائمة منتخب إسبانيا للمرة الأولى

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة لاروخا التي لمواجهتي هولندا، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

منتخب إسبانيا يحل ضيفًا ثقيلًا على هولندا يوم الخميس المقبل، 20 مارس، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم، فيما تلعب مباراة الإياب في إسبانيا يوم الأحد 23 من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة انضمام راؤول أسينسيو، مدافع ريال مدريد، للمرة الأولى، كما عاد إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة لأول مرة منذ نوفمبر 2023.

واستعاد المنتخب الإسباني حارس المرمى أوناي سيمون بعد غياب طويل بعد تعافيه من إصابة أبعدته منذ مشاركته في نهائي يورو 2024، فيما غاب عن القائمة كلًا من جافي، إيسكو، فيفيان ولابورت بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة إسبانيا لمواجهتي هولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا وأليكس ريميرو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، أوسكار مينجيزا، باو كوبارسي، روبن لو نورماند، إينيجو مارتينيز، راؤول أسينسيو، مارك كوكوريا وأليكس جريمالدو.

خط الوسط: مارتن زوبيميندي، مارك كاسادو، فابيان رويز، بيدري، ميكيل ميرينوو وأليكس باينا.

الهجوم: فيران توريس، يريمي بينو، داني أولمو، لامين يامال، نيكو ويليامز، ميكيل أويارزابال، براين سرقسطة، ألفارو موراتا، سامو أوموروديون وأيوزي بيريز.