افتتاح المسجد الكبير بقرية التوفيقية ومسجد عزبة جلال في دمياط بعد تطويرهما

افتتحت مديرية أوقاف دمياط، المسجد الكبير بقرية التوفيقية التابعة لمركز كفر سعد، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير المساجد وتهيئتها لاستقبال المصلين، بحضور اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد، نائبًا عن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، كما تم افتتاح مسجد عزبة جلال بمركز الزرقا، في إطار الجهود المستمرة لتطوير بيوت الله.

وأوضح الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، في بيان له اليوم، أن خطبة الجمعة جاءت بعنوان "والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم"، مشيرًا إلى أن افتتاح المساجد في مختلف المحافظات يعكس اهتمام الدولة المصرية ببيوت الله. كما أكد أن ما تم افتتاحه خلال الفترة الأخيرة يعد إنجازًا كبيرًا للوزارة، ويبرهن على وعي الدولة بأهمية العناية بالمساجد وتطويرها لخدمة المواطنين.

وشدد سلامة على ضرورة الحفاظ على قدسية المساجد، وأداء دورها في نشر الفكر الوسطي المعتدل، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في خطتها لنشر الوعي الديني السليم، والتصدي للفكر المتطرف من خلال تكثيف البرامج التوعوية والخطب والدروس الدينية داخل المساجد.

كما أناب وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، الشيخ محمد عبد الفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، لافتتاح المساجد في المحافظة، وذلك برعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تأكيدًا على دور الوزارة في دعم المساجد وتطويرها لخدمة المواطنين.