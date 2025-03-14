علقت الفنانة نجلاء بدر، على دفاعها عن نفسها بعد ارتداء فستان مثير للجدل في مهرجان الجونة عام 2021، وتصريحها بأنه "مكنش عريان، ده قطعة فنية".

وقالت "بدر"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "نعم، هذا حدث، وقلت هذا التصريح باقتناع، ولم أرتدِ هذا الفستان من أجل التريند، فلو كنت أريد التريند، لخرجت على الجمهور في لايف بشكل مستمر".

وتابعت الفنانة: "أنا مش بتاعة تريند، ولكنني ارتديت فستانا أعجبني، وأحرص على ارتداء فساتين فريدة من نوعها ومختلفة وجميلة، وهذا الفستان من تصميم مصممة أزياء مصرية اسمها فريدة تمراز، وتقدم تصميمات رائعة.. فلماذا لا أرتديه؟ ونزل في وسط البلد وبقى في ناس بتعمل زيه وناس طلبته من فريدة بعدها من دول مختلفة، وهو أكثر فستان كان عليه مبيعات عند فريدة تمراز، ولبسته بلون تاني".