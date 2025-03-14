فلسطين وتشيلي توقعان 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

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وقعت فلسطين وتشيلي، ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التعاون الزراعي والجمركي والدبلوماسي.

جاء ذلك عقب لقاء فارسين اجابيكيان شاهين وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية الفلسطينية مع البيرتو فان كلافين وزير خارجية تشيلي في العاصمة سانتياجو، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

بحث اللقاء سبل وآفاق تعزيز العلاقات الثنائية على المستويات كافة، وتكثيف الحوار السياسي بين البلدين، وضرورة العمل المشترك لإنجاح المؤتمر الدولي للسلام الذي سيعقد في نيويورك يونيو المقبل.

وشددت شاهين على ضرورة رفع مستوى تمثيل تشيلي لسفارة، الأمر الذي يعتبر ترجمة لمستوى العلاقات الثنائية المتقدمة بين البلدين وتكملة لاعتراف تشيلي بدولة فلسطين.

وأكد الوزير فان كلافين استعداد بلاده لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية على المستويات كافة.