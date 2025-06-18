ترامب: لم يعد لدى إيران أي دفاعات جوية بفعل الضربات الإسرائيلية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يتم حسم أمر توجيه ضربة أمريكية للمنشآت النووية الإيرانية، حيث قد يتم التنفيذ وقد لا يتم ذلك.

وأضاف في كلمة له، اليوم الأربعاء، أن الحديث عن مفاوضات مع إيران بات متأخرا جدا لكن لا يزال هناك وقت لوقف الحرب.

ولفت إلى أنه لم يعد لدى إيران أي دفاعات جوية بفعل الضربات الإسرائيلية، موضحًا أنه من غير المعروف إلى متى سيصمدون.

ونوه بأن إسرائيل سيطرت على أجواء إيران بشكل تام، معتبرًا أنها تبلي بلاء حسنًا.

وشدد على أن ما يتم حاليًّا لا يشبه أي خطوات اتخذت ضد إيران في السابق، مؤكدا أنه من غير المقبول تهديد دولة بالتدمير.

وأفاد ترامب، بأن الأسبوع المقبل سيكون حاسما في ما يتعلق بإيران، موضحًا أنه ربما يحدث ذلك قبل نهاية الأسبوع.