 أبو الغيط يبحث مع رئيس وزراء صربيا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
الأربعاء 18 يونيو 2025 5:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أبو الغيط يبحث مع رئيس وزراء صربيا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

ليلى محمد
نشر في: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 5:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 5:31 م

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة الدكتور چورو ماتسوت، رئيس وزراء صربيا.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول مستجدات القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على إيران والتأثير الخطير لهذا التصعيد على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وتابع المتحدث الرسمي، أن الطرفين استعرضا سبل تعزيز آليات التعاون بين الأمانة العامة وصربيا في المحافل الدولية، بما يساهم في الدفع قُدماً نحو آفاق أرحب من التعاون المُثمر.

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