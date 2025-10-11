سلطة النقد الفلسطينية: إعادة تقديم الخدمات المصرفية في غزة بأقرب وقت

قالت سلطة النقد الفلسطيني، إنها تواصل العمل بكل جد وإصرار لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة بأقرب وقت.

وشددت سلطة النقد، في بيان، صدر اليوم السبت، على التزامها الكامل بالوقوف إلى جانب أهالي قطاع غزة في هذه المرحلة الدقيقة، والتعاون مع مختلف مؤسسات الإغاثة والشركاء المحليين والدوليين، لتسهيل تدفق المساعدات عبر توفير الخدمات المالية والمصرفية اللازمة.

في سياق غير بعيد، أعلنت وزارة المالية، أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر يوليو الماضي، سيكون يوم غد الأحد، بنسبة 50% من الراتب، وبحد أدناه 2000 شيكل.

وأكدت المالية في بيان، أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.