ترامب: قد أقوم بضرب المنشآت النووية الإيرانية وقد لا أفعل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه قد يضرب المنشآت النووية الإيرانية وقد لا يفعل ذلك.

وأضاف ترامب: كان على إيران التفاوض معنا مسبقا، موضحا أن الأمر بات متأخر جدا لكن يزال هناك وقت لوقف الحرب، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك"، وقناة "الجزيرة" الإخبارية.

وتابع ترامب: لم يعد لدى إيران أية دفاعات جوية ولا أعلم إلى متى سيصمدون.

وقال إن إسرائيل سيطرت على أجواء إيران بشكل تام وهي تبلي بلاء حسنا، بحسب تعبيره.

من ناحية أخرى، قال ترامب إنه منع اندلاع حرب بين الهند وباكستان وهما دولتان نوويتان، مضيفاً: لم يكتب أحد عما أنجزت.



