أسعار النفط تتجاوز 70 دولارا بسبب الحرب التجارية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع تشديد الولايات المتحدة العقوبات ضد إيران، فضلا عن استمرار التوترات التجارية.

وفرض البيت الأبيض عقوبات على وزير النفط الإيراني وعلى المزيد من الشركات والسفن المستخدمة في نقل النفط الخام من الدولة العضو في منظمة "أوبك".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 0.70% عند 70.40 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم أبريل 0.85% إلى 67.10 دولار للبرميل.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس، من أن المعروض العالمي من النفط قد يتجاوز الطلب بحوالي 600 ألف برميل يوميًا هذا العام، بسبب نمو الانتاج الذي تقوده الولايات المتحدة وضعف الطلب العالمي عن المتوقع.

وأوضحت الوكالة أن «التدهور في الظروف الاقتصادية الكلية خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى، دفعها إلى خفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط خلال الربع الرابع من عام 2024 والربع الأول من عام 2025».

وذكر محللون من بنك "إيه إن زي" في مذكرة للعملاء: "كانت معظم توقعات الأسعار سلبية على المدى القصير، لكن التوترات الجيوسياسية قد تتسبب في اضطرابات في الإمدادات"، وذلك حسبما ذكرت رويترز.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، الخميس، أن موسكو تدعم من حيث المبدأ الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكنه طالب بتوضيحات وشروط قد تستبعد إمكانية إنهاء سريع للقتال، وفقا لرويترز.