مصدر أمني: المواد الكيميائية بالمعامل المركزية ساهمت في شدة النيران وسرعة انتشارها

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كشف مصدر أمني أن المواد الكيميائية الموجودة داخل مبنى المعامل المركزية ساهمت بشكل كبير في تصاعد النيران وانتشارها الهائل، مؤكدًا أن رجال الحماية المدنية يبذلون جهودًا مكثفة للسيطرة على الحريق بكافة الطرق.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي اشتعلت في مبنى تابع للمعامل المركزية بميدان التحرير.

وكان حريق هائل قد نشب داخل مبنى المعامل المركزية التابع لوزارة الصحة في منطقة وسط البلد، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب بكثافة، بالإضافة إلى انتشار الدخان الكثيف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة في وسط البلد وتصاعد ألسنة النيران منه.

وعلى الفور، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقوات المتخصصة، وسيارات الإطفاء، وخزان مياه، وعند وصول القوات، فرضت كردونًا أمنيًا حول المنطقة لمحاصرة ألسنة النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.