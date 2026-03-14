محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال صيانة شبكة الصرف الصحي بقرية الحصة في قلين

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال صيانة وتطهير شبكة الصرف الصحي بقرية الحصة التابعة لمركز قلين، في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على كفاءة عمل شبكات المرافق الحيوية.

وشملت الأعمال تنفيذ عمليات تطهير وصيانة لشبكة الصرف الصحي بالقرية، لضمان انتظام عمل الشبكة ومنع حدوث أي انسدادات أو مشكلات قد تؤثر على المواطنين، وذلك تحت إشراف أحمد عبدالواحد، رئيس مركز ومدينة قلين.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لما لها من دور مهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان كفاءة تشغيل الشبكات، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.