• عقب أيام من تعرض ناقلتي نفط لقصف قرب ميناء البصرة



قرر العراق، السبت، رفع جاهزية الاستعداد القتالي لحماية وتأمين المياه الإقليمية والموانئ النفطية والتجارية.

وذكرت قيادة القوة البحرية العراقية، في بيان، أن قائدها الفريق البحري الركن مازن عبد الواحد كبيان، أجرى زيارة تفقدية، شملت ميناء الفاو الكبير (جنوب) وقوة حماية الميناء.

وأشارت إلى أن كبيان، اطلع على "ناقلتي النفط اللتين تعرضتا للقصف" في كاسر الأمواج (منشأة تتبع لميناء الفاو) وخور عبد الله (ممر ملاحي) بالبصرة جنوبي البلاد.

والأربعاء، أفاد إعلام عراقي باستهداف ناقلتي نفط أجنبيتين بالمياه الإقليمية قرب ميناء البصرة (أقصى جنوبي العراق)، ما أدى إلى اندلاع حريق فيهما.

ووجه كبيان، بـ"رفع جاهزية الاستعداد القتالي في حماية وتأمين المياه الإقليمية العراقية والموانئ النفطية والتجارية التي تعد شريان الاقتصاد العراقي والاهتمام بالمقاتلين والأمور الإدارية الخاصة بهم"، وفق ما نقلته وكالة الأبناء العراقية "واع".

ومنذ 28 فبراير الماضي تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.