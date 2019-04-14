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بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية بفنلندا

أ ش أ
نشر فى : الأحد 14 أبريل 2019 - 11:35 ص | آخر تحديث : الأحد 14 أبريل 2019 - 11:35 ص

فتحت مراكز الاقتراع في فنلندا -صباح اليوم الأحد- أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وأعلنت وزارة العدل الفنلندية - في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن 36.5 % من الناخبين صوتوا بشكل مبكر خلال الفترة من يوم 3 وحتى يوم 9 أبريل الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التصويت المبكر، مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة من مساء اليوم.

ويتنافس 2468 مرشحا من 19 حزبا في الانتخابات البرلمانية، حيث تتوزع المراكز الانتخابية في المؤسسات التعليمية والمكتبات ومكاتب البريد.

وتشير استطلاعات الرأي - التي أجريت خلال الأشهر الأربعة الماضية - إلى أن الأصوات ستتوزع على الديمقراطيين الاجتماعيين بقيادة وزير المالية السابق أنتي رين، وتحالف الأحزاب بزعامة وزير المالية الحالي بيتري أوربو، وحزب "الفنلنديين الأقحاح".


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