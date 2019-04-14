المجلس العسكري الانتقالي في السودان يمهل القوى السياسية أسبوعا لوضع مقترحاتها

طلب المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم الأحد، من القوى السياسية تقديم مقترحات ورؤى حول المرحلة المقبلة خلال فترة أقصاها 7 أيام.

وطلب أن تشتمل المقترحات والرؤى على شروط ومواصفات رئيس مجلس الوزراء وما إذا كانت الفترة الانتقالية المحددة بعامين كافية أم لا، وشروطهم حول الحكومة المدنية.

وتمنى المجلس أن تتوافق القوى السياسية على شخصية قومية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء، بحسب موقع "روسيا اليوم" الاخباري.

وقال رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الفريق أول ركن عمر زين العابدين خلال حديثه مع القوى السياسية بقاعة الصداقة، إن "مهمة المجلس الأساسية تتمثل في تهيئة مناخ ملائم لكل الكيانات السياسية للتنافس فيه جو شفاف دون إقصاء لأحد للخروج من الوضع الحالي".

وأبدى زين العابدين زهد المجلس في السلطة قائلا: "والله العظيم لولا الرغبة في الأمن والاستقرار لما تسلمنا السلطة"، وقطع الوعد بعدم سماح المجلس العسكري لأي شخص أو كيانات بالعبث والتطاول على السلطة بأي سلوك.

من جانبه، صرح عضو المجلس الفريق جلال الدين الشيخ بأن المجلس يطلب من القوى السياسية مد المجلس بمبادرة ورؤية متكاملة حول الوضع على أن تكون مكتوبة، كما طلب المجلس من القوى السياسية إعانته بالمبادرات لتسيير أمور البلاد خلال الفترة الانتقالية لتحقيق رغبات الشعب.