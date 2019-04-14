مقتل نائب زعيم داعش في غارة جوية بالصومال

أعلن مسئول أمني صومالي، مقتل نائب زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي وعنصر متشدد، بغارة جوية في منطقة بلاد بنط الصومالية شبه المستقلة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الليلة الأحد، عن شاهد عيان قوله إن الضربة استهدفت سيارة دفع رباعي بعدد من الصواريخ على بعد 3 كم من قرية في تلال قندالا.

بدوره، قال وزير الأمن في بلاد بنط عبد الصمد محمد جالان، إن الغارة الجوية قتلت عبد الحكيم دوكوب نائب زعيم "داعش" في المنطقة.

ويعد "دوكوب" أحد من ساعد في تأسيس أول خلية لـ"جماعة الاتحاد الإسلامية" التي كانت تنشط قبل ظهور "حركة الشباب" التي تحارب الحكومة الصومالية منذ ما يربو على 10 سنوات، وبايعت الجماعة تنظيم "داعش" فيما بعد وذلك بحسب الأمم المتحدة.