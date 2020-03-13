باكستان تسجل 4681 إصابة جديدة و135 وفاة بكورونا

سجلت باكستان 4 آلاف و681 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 734 ألفا و423 حالة.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت في الفترة نفسها 135 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و754 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 641 ألفا و912 شخصا بعدما تماثل 3 آلاف و645 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 76 ألفا و757 شخصا.