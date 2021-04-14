إيران تحذر أمريكا: الوقت ينفد بالنسبة لعودتها للاتفاق النووي

حذرت إيران الولايات المتحدة من أن الوقت ينفد بالنسبة لمحاولتها المضطربة للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ، في الوقت الذي دفع فيه هجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية الكبيرة وتعهد طهران اللاحق بتخصيب اليورانيوم بالقرب من درجة صنع الأسلحة،المحادثات متعددة الأطراف إلى أزمة.



وفي تغريدة ،أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء ، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن هجوم يوم الأحد على منشأة نطنز، والذي ألقى مسؤولون إيرانيون المسؤولية عنه على عاتق إسرائيل ، "أطلق العنان لدوامة خطيرة".



وقال ظريف مخاطبا إدارة بايدن إنه "ليس هناك الكثير من الوقت" و "لا بديل" أمام واشنطن غير العودة إلى الاتفاق متعدد الأطراف ورفع العقوبات عن إيران.