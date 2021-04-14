المبعوث الأمريكي للمناخ كيري يزور الصين وكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن جون كيري، المبعوث الخاص للحكومة الأمريكية لشؤون المناخ، سيزور الصين وكوريا الجنوبية للترويج لأهداف أكثر طموحا بشأن المناخ.

وستكون المحادثات في شنغهاي وسول، التي ستجرى بين غد الأربعاء والأحد المقبل، بمثابة تحضيرات لقمة المناخ يومي 22 و 23 أبريل بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ودعا بايدن حوالي 40 من قادة العالم، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج. وسيتم بث الفعالية مباشرة على الإنترنت.

وذكر البيان أنه من المقرر أيضا مناقشة الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة الـ 26 للمناخ الذى سيعقد في جلاسكو في نوفمبر.

يشار إلى أن الولايات المتحدة والصين هما أكبر اقتصادين في العالم، وهما أيضا من بين أكثر الدول التي تصدر منها انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحرارى والاحترار العالمى.