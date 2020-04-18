كوريا الجنوبية تسجل 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية مند أكثر من 3 أشهر

سجلت كوريا الجنوبية تسجيل 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى معدل للإصابات الجديدة منذ 97 يوما.

وأكدت السلطات الكورية الجنوبية- حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أنها ستمضي في حملة التطعيم ضد كورونا، بعدما قررت استئناف استخدام لقاح "أسترازينيكا" لجميع الأشخاص ممن تبلغ أعمارهم 30 عاما وأكثر.

وكانت السلطات الكورية الجنوبية أوقفت الأربعاء الماضي التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" لمن تقل أعمارهم عن 60 عاما، بعدما سجلت أوروبا حالات تجلط دموي لدى البالغين بعد تلقيحهم.

ووضح المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية إنه من بين الإصابات الجديدة، كان هنالك 714 إصابة عدوى محلية و17 إصابة وافدة من الخارج.

وسجلت كوريا الجنوبية 7 وفيات إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1782 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

وأعربت السلطات الصحية عن مخاوفها من موجة رابعة من الفيروس في الربيع حيث تخلى الناس عن حذرهم وزادوا أنشطتهم.

وحذرت من فرض قيود أكثر صرامة على المنشآت متعددة الاستخدامات إذا لم يظهر انتقال الفيروس أي علامات توقف.