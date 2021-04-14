رئيس الوزراء العراقي يؤكد حرص الحكومة على تأمين عودة جميع النازحين

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، حرص الحكومة على تأمين عودة جميع النازحين ومن ضمنهم أبناء الطائفة الإيزيدية.

وقال الكاظمي، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "نؤكد حرص الحكومة وجديتها على تأمين عودة جميع النازحين ومنهم أبناء الطائفة الايزيدية إلى مناطقهم بعد طرد عصابات داعش الإرهابية وعودة الاستقرار فيها، ودعم الناجيات والناجين الايزيديين وتحقيق مطالبهم".

وأضاف "إنه بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية، أتقدم بخالص التهاني إلى أخوتنا الايزيديين، متمنيا لهم ولجميع العراقيين الأمن والأمان والعيش بسلام ومحبة في ظل خيمة العراق التي تحتضن أبناءها باختلاف أطيافهم ومذاهبهم".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواصل جهودها لإعادة المخطوفين من النساء والأطفال وأنها لن تدخر جهدا لتحقيق ذلك، من أجل إنصافهم وإعادة تأهيل مناطقهم وإصلاح ما دمر، وضمان مستقبل أفضل لهم ولابنائهم في العراق الواحد المزدهر.