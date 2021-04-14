بيراميدز والمقاصة يتعادلان في الدوري

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حسمت نتيجة التعادل الإيجابي مباراة بيراميدز ومصر المقاصة بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 16 للدوري الممتاز.

وبادر بيراميدز بالتسجيل عن طريق محمد فاروق في الدقيقة 5 فيما أدرك المقاصة هدف التعادل في الدقيقة 79 عن طريق عبدالله مجدي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز والمقاصة للنقطة 26 في المركز الخامس والسادس، بجدول ترتيب الدوري العام.

ويلتقي بيراميدز مع غزل المحلة السبت المقبل، فيما يواجه مصر المقاصة نظيره سيراميكا كيلوباترا الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 17 للدوري.