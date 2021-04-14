الحكومة التشيكية على وشك الانهيار وسط انسحاب الشيوعيين

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باتت حكومة الأقلية التشيكية برئاسة أندريه بابيش مهددة بالتفكك بعد أن ألغى الحزب الشيوعي اتفاق الموافقة الضمنية اليوم الثلاثاء، قبل ما يقرب من ستة أشهر من الانتخابات البرلمانية.

ونقلت وكالة أنباء "سي تي كيه" عن زعيم الحزب فويتيش فيليب قوله إن الشيوعيين فقدوا الثقة في الشركاء بالحكومة.

وطالب الشيوعيون بخطط ملموسة لتأسيس بنك حكومي، مقابل الاستمرار في دعم الائتلاف الحكومي بين حزب بابيش الشعبوي "أنو" والحزب الديمقراطي الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن الشيوعيين لم يقدموا اقتراحا بحجب الثقة، إلا أنهم كانوا مستعدين لدعم اقتراح بقدمه طرف آخر.

ونقلت قناة "سي تي" عن بابيش قوله إنه لا يعرف تأثير هذا القرار، وأضاف: "نحن على استعداد لتطبيق القوانين أيضا مع أحزاب برلمانية أخرى".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية دورية في أوائل أكتوبر المقبل.