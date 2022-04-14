تنافس دار الشروق بـ"عملين" ضمن ترشيحات جائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، وفق ما أعلنت الأمانة العامة للملتقى في القائمة القصيرة المرشحة للفوز بجائزة أفضل كتاب للطفل في الدورة التاسعة، والتي سيعلن رسميا عن الفائزين فيها وتكريمهم خلال مهرجان الشارقة القرائي للطفل في شهر مايو المقبل.

العمل الأول جاء في فئة الطفولة المبكرة، وهو "لن يلاحظ أحدٌ الفرق"، عن دار الشروق للنشر، للكاتب: علا كحالة، والرسّام: وليد طاهر.)؛ و ذلك في تنافس مع «يداي»، دار عالية للنشر، مصر (الكاتب: رحيمة بلفار، الرسّام: بسنت داود)؛ "عندما غنّى الكروان»، دار واو للنشر- الإمارات (الكاتب: صباح ديبي، رسوم: أميرة التابعي)؛ و"أنا مميز»، دار الساقي- لبنان (الكاتب: نادين كمال كرّيت، الرسوم: أليساندرو كوبولا؛ و"لا تنادِ الحيوانات بصوتٍ عالٍ»، دار الياسمين- الأردن (الكاتب: تمارا قشحة، الرسوم: آنا زوريتا).

والعمل الآخر للشروق في فئة الطفولة المتأخرة (اليافعين)، وهو" ذراعٌ ثقيلٌ فوق رأسي" للكاتبة رانية حسين أمين؛ وذلك ضمن ما تضمنته القائمة: «قطتي تؤلف كتابًا»، دار شجرة للنشر- مصر (الكاتب: أشرف أبو اليزيد، الرسّام: ياسر جعيصة)؛ و"الحديقة»، دار واو- الإمارات (الكاتب: رضا سلام الرسّام: ياسر جعيصة) و"الماسة المفقودة» دار أصالة – لبنان (الكاتب: نورا الحريري، الرسّام: نادين عيسى)؛ و"نوّار»، دار أكاديميا- لبنان (الكاتب: جيكر خورشيد، الرسّام: فارس قرة بيت.

أما في فئة الطفولة المتوسطة، وصلت إلى القائمة الكتب التالية: «عندي خطة»، دار الساقي- لبنان (الكاتب: زينة فيصل زين، الرسّام: إيفلين دافيدي)؛ و"شيءٌ ليس عاديًا أبدًا»، دار الياسمين- الأردن (الكاتب: يمام خرتش، الرسام: حسين سونميزاي)؛ و"لهذا ريّان يمشي هكذا»، دار تامر- فلسطين (الكاتب: يحيى عاشور، الرسّام: عبد الله قواريق)؛ و"حارة الطيب»، دار كلمات – الإمارات، (الكاتب: سحر نجا محفوظ، الرسّام: أليخاندرو هيريراس سيلفيا)؛ و"قناديل الغابة»، دار أكاديميا- لبنان (الكاتب: جيكر خورشيد، الرسّام: لارا الجنون)