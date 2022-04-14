تجري الادارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح الأضرار الناتجة عن حادث كوبرى المشير أبو غزالة بالقاهرة.

وتقوم الإدارة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لحين الإنتهاء من أعمال إصلاح الأضرار الناتجة جراء حادث تسريب ماسورة غاز أسفل كوبرى المشير أبوغزالة بمحافظة القاهرة.

ويتطلب الامر غلق مطلع الكوبرى للقادم من محور المليون شجرة (إمتداد محور النصر) ، وكذا للقادم من طريق السويس .

وتشمل التحويلات المرورية بالنسبة للقادم من محور المليون شجرة (إمتداد محور النصر) يسلك يساراً شارع الصاعقة مروراً أسفل كوبرى الجيش المصرى وصولاً لشارع الطاقة فمناطق مدينة نصر أو الدوران والعودة بمحور الصاعقة ما قبل كوبرى الجيش المصرى فيميناً محور لطفية النادى تجاه مناطق القاهرة الجديدة.

وبالنسبة للقادم من شارع المشير أحمد إسماعيل فمحور المليون شجرة .. يسلك يميناً مسطح كوبرى المشير أبو غزالة فشارع حسين كامل فيساراً شارع الحرية فيساراً شارع عمر بن الخطاب فيساراً محور الثورة فيميناً شارع الشهيد إبراهيم الشيخ فمناطق مدينة نصر.

والقادم من محور الثورة إمتداد طريق السويس يسلك مسطح كوبرى الجيش فيساراً من أسفل كوبرى الجيش المصرى تجاه شارع الطاقة فمناطق مدينة نصر ، أو يسلك مسطح كوبرى الجيش فيميناً شارع الصاعقة فيميناً محور المليون شجرة تجاع مناطق مصر الجديدة ، أو يسلك طريق الخدمة فكوبرى جاردينيا فيميناً محور "شينزو آبى" تجاه مناطق مدينة نصر

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.