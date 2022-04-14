تقرير: بلينكن اعتذر لولي عهد أبو ظبي بسبب تأخر رد واشنطن على هجمات الحوثيين

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اعتذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الشهر الماضي "بسبب تأخر رد الولايات المتحدة على هجمات الحوثيين ضد الإمارات".

جاء ذلك بحسب ما نقله موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مصدرين لم يكشف هويتهما.

وذكر المصدران أن بلينكن أقر خلال اجتماعه مع محمد بن زايد في المغرب بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استغرقت وقتا طويلا للغاية في الرد على الهجمات، وأعرب عن أسفه بسبب ذلك.

وبحسب أكسيوس، فقد أصيب المسؤولون الإماراتيون بخيبة أمل بسبب ما اعتبروه ردا ضعيفا وبطيئا من جانب الولايات المتحدة تجاه الهجمات.

ورفض مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على محادثة بلينكن الخاصة، لكنه لم ينكر هذه الرواية، بحسب أكسيوس.

وقال المسؤول: "لقد أوضح الوزير أننا نقدر تقديرا عميقا شراكتنا مع الإمارات وأننا سنواصل الوقوف إلى جانب شركائنا في مواجهة التهديدات المشتركة".

وقال يوسف العتيبة، سفير الإمارات لدى واشنطن، لأكسيوس الشهر الماضي إن اجتماع بلينكن ومحمد بن زايد ساعد في "إعادة العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة إلى المسار الصحيح".