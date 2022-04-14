الداخلية تضبط 1474 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بإشراف اللواء عصام العزب مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط 1474 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها قضايا حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر الرسمي والاستيلاء على السلع المدعومة.

وشملت القضايا المضبوطة 15 قضية حجب سلع غذائية وغيرغذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت 80 طنا "دقيق، وزيت طعام، وسكر، ومسلى، ومكرونة، وأرز، وأعلاف"، و29 ألف عبوة سلع غذائية، و7500 لتر سولار، و120 طن أسمنت، و55 طن حديد تسليح.

و392 قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات (2 طن أسمنت، و26 طن "دقيق، وزيت طعام، وسكر، ومكرونة، وأرز، وأعلاف"، و15085 قطعة مستلزمات طبية، و39 ألف بيض مائدة، 124 عبوة سجائر، و15 إسطوانة بوتاجاز".

وكذا 609 قضايا مخالفات مخابز عبارة عن31 قضية دقيق مدعم "تجميع، تصرف"، و122 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، و25 قضية بيع خبز بأزيد من السعر، و98 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و10 قضايا عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق، و44 قضية توقف عن الإنتاج، و279 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات (44 طن دقيق مدعم "تصرف"، 1,450 طن دقيق مدعم "تجميع"، 3640 رغيف، و162 بطاقة تموينية ذكية).

و21 قضية إستيلاء على السلع المدعومة، حيث بلغ إجمالي المضبوطات بالقضايا السابقة (327 طنا، و29 ألف عبوة سلع غذائية، و162 بطاقة تموينية ذكية، و124 عبوة سجائر، و3640 رغيفا، و15 إسطوانة بوتاجاز، و7500 لتر سولار، و15085 قطعة مستلزمات طبية، و39 ألف بيض مائدة) كان أبرزها:

ضبط (100 طن أسمنت، و55 طن حديد تسليح) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدي إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بحوزة مدير مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص بالإسكندرية.

وفي الجيزة، ضبط 6 أطنان "دقيق بلدي مدعم" مخصص ربطا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستوليا على فارق الدعم المقرر بحوزة مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.

وفي البحيرة، ضبط 5,19 طن "مكرونة، وأرز أبيض" بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"، و 12,5 طن "مكرونة، تمور مُجففة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية.

وفي القاهرة، ضبط 5,2 طن "دقيق أبيض، وزيت طعام – سكر حر" بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول. بحوزة مالك مؤسسة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، و33 ألف بيض مائدة بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها، بحوزة مدير المسؤول محل لتجارة السلع الغذائية.

وفي سوهاج، ضبط 29 ألف عبوة سلع غذائية "مختلفة الأنواع" بدون بيانات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق. بحوزة مدير مسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.

وفي كفر الشيخ، ضبط 7500 لتر سولار تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة لحجبها عن التداول بالأسواق، بحوزة مالك مخزن لتجارة زيوت السيارات.

وفي الشرقية، ضبط 23 طن مخللات و ملح طعام معبأة داخل عبوات وشكائر بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.