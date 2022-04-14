اليونان تسجل 11 ألفا و61 إصابة جديدة و70 وفاة بفيروس كورونا

سجلت اليونان 11 ألفا و61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و70 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و206 آلاف و948، والوفيات إلى 28 ألفا و344.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 20 مليونا و662 ألفا و218 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.